Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi binasının temel atma töreni, Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen’in katılımıyla gerçekleştirildi. Adana’nın TEKNOFEST’e ilk defa ev sahipliği yaptığını hatırlatan Rektör Sözen, böyle anlamlı bir günde temel atmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Tören programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, kısa süre önce göreve başlamasına rağmen ikinci temel atma törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenecek olan TEKNOFEST 2024’ü hatırlatarak, “Adana 2-6 Ekim tarihleri arasında TEKNOFEST’e ilk defa ev sahipliği yapacak. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin temelini böyle anlamlı bir günde atıyoruz” şeklinde konuştu. Son dönemlerde, Ülkemizde gelişen savunma sanayine dikkat çeken Rektör Sözen, “Siz değerli hocalarımızın desteğiyle, öğrenci yetiştireceğimiz bir fakültenin temel atma törenin, böyle anlamlı bir güne denk gelmesi hepimize mutluluk verdi. Üniversitemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Rektör Sözen, konuşmasına son verirken Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İsmail Şahin’e ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kura’an tilaveti ve duanın ardından temel atma törenine geçildi. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 6 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu 3 katlı modern laboratuvar ve sınıflara sahip olacak.

Törene, ATÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cihan Çetinkaya, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mustafa Güneş, Lisansüstü Enstitü Müdürü Prof. Dr. Haşim Kelebek, Genel Sekreter V. Doç. Dr. Nihat Döngel, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı İsmail Şahin ile akademik ve idari personel katıldı.