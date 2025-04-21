Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcuları Bursa’da düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Kupası’nda kendi branşlarında şampiyon oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm sporcuları Şeyma Yıldırar ve Hüseyin Arda İçköprülü, 19-20 Nisan tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Kupası’na katıldı. Sporcu Şeyma Yıldırar, disk atma branşında 46,41 metrelik derecesiyle kendisinin en iyi performansını gerçekleştirerek U23 Türkiye Şampiyonu oldu. Bir diğer sporcu Hüseyin Arda İçköprülü ise cirit atma branşında 62,38 metrelik derecesiyle U18 Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.