Çayırova’da kadın oyuncuların hazırladığı ve sahnelediği "Küçük Köyün Büyük Kadınları" isimli tiyatro oyunu, seyirciden tam not aldı.

Çayırova Belediyesi’nin destekleriyle Çayırova Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından kurulan Çayırovalı Oyuncu Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nun sahnelediği, "Küçük Köyün Büyük Kadınları" isimli tiyatro oyunu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde izleyicisiyle bir araya geldi. Amatör kadın oyuncuların sahnelediği tek perdelik oyun, izleyicinin büyük beğenisini kazandı. Oyun sonrasında izleyicilerden tam not alan tiyatro, ayakta alkışlandı. Oyunu yerinde takip eden Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa, oyunun yönetmeni Zeynep Karpuz’a çiçek takdim etti.

"Bu sahnenin arkasında büyük bir hikaye var"

Oyun sonrasında tiyatronun yazarı ve yönetmeni olan Zeynep Karpuz, yaptığı açıklamada, "Öncelikle ekibimize sonsuz bir teşekkür etmek istiyorum. Herkesin el birliği ile küçük köyü büyüttüğü bir oyun burası. ÇOK Tiyatro Topluluğu olarak, çok gururlu ve mutluyuz. Gün geçtikçe büyüyoruz, herkesle çok gurur duyuyorum. Bu sahnenin arkasında büyük bir hikaye var. Tüm belediye çalışanlarımıza ve Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye çok teşekkür ediyorum, kendileri bize bu imkanları sağlıyorlar. Sahnelerin büyümesi için bu kültürel çalışmalara destek vermeleri bizim için çok önemli" dedi.

Çayırova Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nesrin Yılmaz ise "Bünyamin Başkanımız, kadınların yapmış olduğu emeklere çok önem veriyor. Bizim de böyle bir tiyatro ekibimiz olsun istemişti. Daha önce 3 kez daha oynamıştık bu oyunu, bugün de burada güzel bir kalabalıkla izlendi oyun. Kadınlarımızın her şeyi yapabileceğine inanıyoruz ve ilçemizdeki kadınlarımızı kent konseyine bekliyoruz" diye konuştu.