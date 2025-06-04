FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Macaristan ile İsveç arasında oynanacak olan hazırlık müsabakasında düdük çalacak.

TFF’den yapılan açıklamada FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan’ın Macaristan - İsveç maçını yöneteceği belirtildi. Budapeşte’deki Puskas Arena’da 6 Haziran Cuma günü saat 19.30’da başlayacak karşılaşmada Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Onur Özütoprak oturacak, AVAR’da İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.