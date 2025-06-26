Edirne Kalesine ait Zindanaltı Kulesi’nden dolayı Zindanaltı Mevkii olarak da bilinen ve antik kent Hadrianapolis surlarının olduğu alandan 18 yıl önce çıkartılan çömlek ve seramik kırıklarının bulunduğu sepetler, müze görevlileri tarafından kaldırıldı.

Tarihi eserden kalanlar eserler ile ilgili İhlas Haber Ajansı’nın dün yaptığı haber sonrası, atıl vaziyette bulunan çömlek ve seramikler sabah erken saatlerinde müze yetkilileri tarafından alındı.

Edirne Kalesi’ne ait Zindanaltı Kulesi’nden dolayı Zindanaltı Mevkii olarak da bilinen ve antik kent Hadrianapolis surlarının olduğu alanda 2007 yılında başlayan çalışmalarda önemli bulgular elde eden ve kale surlarının kazıları sırasında çıkartılan ve alanda bulunan boş bir odaya terk edilen seramik ve çömlek kalıntılarının bu şekilde bırakılması sonrası adeta çöp evleri andıran görüntüler sonrası Edirne Müze Müdürlüğü tarafından götürüldü.

Vatandaşlar teşekkür etti

Esnaf Ziya Yıldırım, "İhlas Haber Ajansı’na özellikle teşekkür ederim. Burada terk edilen tarihi çömlek ve seramikler kalıntıları haberi sonrası yetkililer erkenden gelerek buradan alarak müzeye götürdüler. Vatandaşlar olarak tarihi eserlerin kurtulmasına sevindik " dedi.

Saraçlar Cadde esnafı Niyazi Dogan ise, "10 yıldır kenara atılan eserlerin bu şekilde durması bizleri de üzüyordu .Yapılan haber sonrası gelip kaybolacak eserler en azından kurtuldu" dedi.