Bolu’da motosikletiyle trafikte tehlikeli hareketler yapan bir sürücü, bu anları sosyal medyada paylaştı. Trafik polisinden ceza almasına rağmen davranışlarından vazgeçmeyen sürücü, tehlikeli sürüşüne devam ederek görüntülerini yeniden sosyal medya hesaplarında yayınladı.

Edinilen bilgiye göre, plakası ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir motosiklet sürücüsü, şehir içi ve D-100 kara yolunda gerçekleştirdiği tehlikeli sürüşleri sosyal medyada paylaştı. Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücü, araçlar arasında makas atarak ilerledi. Söz konusu görüntüler üzerine harekete geçen trafik ekiplerinin, sürücüyü tespit ederek cezai işlem uyguladığı öğrenildi. Ancak aldığı cezaya rağmen sürücü, aynı tehlikeli davranışlarını sürdürdü. Araçların arasında riskli şekilde ilerlediği yeni görüntülerini yine sosyal medya hesabından paylaşmaya devam etti.

Görüntülerde motosiklet sürücüsünün, polisten ceza yedikten sonra trafikte tehlikeli hareketler yaptığı görüldü.