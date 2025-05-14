Düzce’de sebze üretimini artırmak amacıyla tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında fide dağıtım töreni yapıldı. 250 üreticiye toplam 121 bin 176 adet sertifikalı domates, biber ve kapya biber fidesi teslim edildi.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, ilgili amirler ve çiftçiler katıldı.

Vali Yardımcısı Sağlam, tarımsal üretimin desteklenmesi ve çeşitlendirilmesi adına önemli adımlar atıldığını vurgulayarak "Bakanlığımızın yeni üretim politikaları doğrultusunda geçtiğimiz yıl muhtarlarımızla yapılan istişare toplantılarında desteklenecek ürünler belirlenmişti. Domates, biber ve kapya biber gibi stratejik ürünlere yöneldik. Bugün yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde fideyi üreticilerimizle buluşturuyoruz. Düzce’nin verimli topraklarında bu fidelerin bol ve kaliteli bir üretime vesile olmasını diliyorum" dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce’nin sebze üretimi için büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Bugün Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesine yönelik destekleri kapsamında, ‘Domates Üretimini Geliştirme’ ve ‘Biber Üretimini Geliştirme’ projelerimizin fide dağıtım törenini gerçekleştiriyoruz. İlimiz hem İstanbul ve Ankara gibi büyük pazarlara yakınlığı hem de verimli alüvyonlu toprak yapısıyla sebze üretimine son derece elverişli bir bölge" olduğunu bildirdi.

Bu yıl proje içeriğini çeşitlendirdiklerini vurgulayan Uzun, "Geçmiş yıllarda yalnızca marul fidesi dağıtımı yaparken, bu yıl ilk defa biber, domates ve hıyar fideleriyle sebze üretiminde daha iddialı bir adım attık. Bugüne kadar iki etapta toplam 500 üreticimize yaklaşık 3 milyon TL değerinde, yüzde 75 hibeli fide dağıtımı gerçekleştirdik. Bu projelerle Düzce’de sebze üretimini yaygınlaştırmayı ve lojistik avantajımızı kullanarak üreticilerimizin pazarda daha güçlü yer almasını hedefliyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum" diye konuştu.

Tören üreticilere fidelerin teslimiyle sona erdi.