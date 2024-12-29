Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF), yönetim kurulu dışında yapılan hiçbir toplantı veya kararın geçerli olmayacağını belirten açıklama yayımladı.

Avrupa Türk Futbol Federasyonu, son dönemde usulsüz işlemlerle sahte toplantılar yapıldığına dikkat çekerek kamuoyuna bilgilendirme yazısı paylaştı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 - Avrupa Türk Futbol Federasyonu Yönetimi ve Yetkililer

Federasyonumuzun genel başkanı Ayhan Yıldız olup, yetkili kişilerin isimleri, görevleri ve temsil hakları Alman mahkemesi tarafından tescillenmiştir. Ek olarak, federasyon tüzüğü ve yetkililerin listesi resmi kayıtlarda yer almaktadır. Bu belgeler ışığında, yetkili olmayan kişilerce düzenlenen herhangi bir toplantı, karar veya beyan geçersizdir.

2 - Usulsüz Toplantılar ve Kararlar

Federasyonun yönetim organları dışında düzenlenen herhangi bir toplantı veya alınan kararların hukuki bir bağlayıcılığı yoktur. Usulsüzce hareket eden şahıslar ve bu tür eylemlere dahil olanlar hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Federasyonumuzun yetki ve itibarını zedelemeye yönelik bu tür eylemlerle ilgili olarak tüm ilgililere gerekli ihtarnameler çekilecektir.

3 - Federasyonun Yeni Ofisi ve Çalışmaları

Federasyonumuz, hem yıllık rapor toplantısını tamamlamış hem de Avrupa’nın en modern futbol ofisini açmıştır. Bu yeni ofisimiz, geniş bir eğitim alanına, seminer salonuna ve kapalı spor salonuna sahiptir. Federasyon bünyesindeki tüm üyeler, yönetim kurulu ve diğer temsilciler görevlerine devam etmektedir.

4 - Resmi Belgeler ve Tüzük

Alman mahkemesinden alınan en son resmi belge ve federasyon tüzüğü, yetkili kişilerin yalnızca genel başkan ve yönetim kurulu üyeleri olduğunu açıkça belirtmektedir. Ayrıca, yalnızca bu kişiler toplantı düzenleyebilir ve karar alabilir. Yetki dışı hareket eden kişiler, federasyon ile ilişkileri kesilmiş olup, gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.

Sonuç olarak: Avrupa Türk Futbol Federasyonu, hukuki ve resmi belgelerle korunan bir yapıdır. Yönetim kurulu dışında yapılan hiçbir toplantı veya karar geçerli değildir. Federasyonun itibarını zedelemeye çalışan kişi ve kurumlar hakkında tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."