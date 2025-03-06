Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 95. yılı düzenlenen törenlerle kutlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Atatürk’ün Antalya için söylediği "Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir" sözünün iltifat değil, Atatürk’ün her konuda ortaya çıkan ileri görüşlülüğünün en güzel kanıtı olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 95. yılı bir dizi etkinlikle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunma programının ardından Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşen törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

"Atatürk’ün Antalya ziyareti bir onurdur"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Aksu Fen Lisesi öğrencileri, hazırladıkları ‘Gazi Aramızda’ adlı gösteriyi sergiledi. Öğrencilerin gösterisi ayakta alkışlandı. Törende kısa bir konuşma yapan Başkan Muhittin Böcek, Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin sadece bir ziyaret olmadığını belirterek, "Antalyalılar için tarifsiz bir onur, büyük bir kıvançtır. Antalya sokaklarında o gün Cumhuriyet’in aydınlık yarınlarına duyulan umut ve inanç vardı. Bir hafta boyunda Antalya’yı gezen Atamız o tarihe geçen ‘Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir’ sözünü söylemiştir. Bu sadece bir şehre yapılan iltifat değildir. Atamızın her konuda ortaya çıkan ileri görüşlülüğünün kanıtıdır. O dönem Antalya’ya gelerek bu şehrin geleceğini, turizmini, tarımını, ticaretini ve doğasını görmek kolay sahip olunacak bir yetenek değildir. Antalya Atatürk’ün gözlerinde sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in ışığını taşıyan bir kent olarak da parladı" dedi.

Resim sergisi açıldı

Başkan Böcek, daha sonra Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 95. yılına özel düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Törenin ardından Başkan Muhittin Böcek ve Vali Hulusi Şahin ile birlikte öğrencilerin resim sergisini gezdi.