Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde eğitim gören öğrenciler, Erasmus projesi çerçevesinde İtalya’ya giderek, farklı kültürleri tanıma imkanı buldu.

İhsangazi Ortaokulu öğrencileri Nazlı Gözeloğlu, Ela Nur Akoğlu, Elif Sıla Demir, Ömer Musab Onbaşı ve Taha Yasir Zaifoğlu, öğretmenleri Sevgi Tayşi Tafracı’nın rehberliğinde, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Erasmus projesi çerçevesinde İtalya’nın Pescara şehrine gitti.

Proje çerçevesinde İtalya’ya giden öğrenciler, farklı kültürleri tanıma fırsatı buldu. Farklı ülkelerden gelen akranlarıyla etkileşim kurma şansı yakalayan öğrenciler, hem kültürel hem de akademik anlamda önemli kazanımlar elde etti. Ayrıca, proje çerçeveinde gerçekleştirilen eğitim ve sosyal etkinlikler sayesinde öğrenciler, Avrupa’daki eğitim sistemini yakından gözlemleyerek vizyonlarını genişletme ikanı buldu.