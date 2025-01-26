Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tam akreditasyon belgesi alarak dünya üniversiteleriyle rekabet edebilme hedefi doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Üniversitenin kalite standartlarını sürdürülebilir kılmak amacıyla hazırlıklar tüm birimlerin katkılarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Yükseköğretimde Akreditasyonun Önemi ve Gerekliliği” başlıklı programda süreçle ilgili kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Reyhan Keleş, Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ve Prof. Dr. Yüksel Göktaş’ın yanı sıra, kalite sürecinden sorumlu birim yöneticileri katıldı. Sürece ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Bilal Yılmaz, akreditasyonun üniversitenin eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarındaki faaliyetlerinin uluslararası standartlarda olduğunu kanıtlamak açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Sürecin Başarılı Bir Şekilde Tamamlanabilmesi İçin Tüm Birimlerin Katkılarının Önemine Vurgu Yapıldı

Prof. Dr. Yılmaz, YÖKAK tarafından tam akredite edilen üniversitelerin beş yıl boyunca bu belgeye sahip olacağını ifade ederek, Atatürk Üniversitesinin de bu süreçten başarıyla geçeceğine olan inancını dile getirdi. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı sağlanması amacıyla uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 2021 yılında 2 yıl süreyle akredite olan Atatürk Üniversitesinin, 2024 yılında yeniden akredite edildiğini aktaran Koordinatör Yılmaz: “Yapacağımız çalışmalar sadece bir zorunluluk değil, üniversitemizin vizyonunu daha ileriye taşıyacak bir fırsat. Bu sürecin sonucunda verdiğimiz kaliteli eğitimin tescillenmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık oluşturacaktır” dedi.

Rektörlük tarafından birimlere gönderilen yazıda, 3 Mart itibarıyla YÖKAK sistemine yüklenecek dosya ve kanıtların hazırlığına dikkat çekilerek, sürecin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için tüm birimlerin katkılarının önemine vurgu yapıldı. Ayrıca, 6 ay sonra sona erecek akreditasyonun yenilenmesi için planlama, uygulama, değerlendirme, izleme ve iyileştirme kapsamında kanıta dayalı çalışmalar yapılmasının gerekliliğine de toplantı kapsamında dikkat çekildi.

Nisan ayında gerçekleştirilecek saha ziyaretine işaret eden Prof. Dr. Yılmaz, zamanın daraldığını belirterek, tüm birimlerin faaliyetlerini gözden geçirmesi ve eşleşen ölçütlere uygun açıklama ve kanıt üretmesi gerektiğinin altını çizdi. Atatürk Üniversitesi, bu süreçten başarıyla geçerek, Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında lider konumunu güçlendirmeyi ve uluslararası arenada daha güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor.