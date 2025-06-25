Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Kurudirek’in yürütücülüğünü yaptığı "NAno SCintillator ARrays (NASCAR) as a Novel Nuclear Detection Material" başlıklı proje, Avrupa Birliği’nin prestijli araştırma ve yenilik programı olan UFUK 2020 kapsamında desteklenen projeler arasında yer aldı.

Marie Sklodowska-Curie Aksiyonları kapsamında finanse edilen proje, Avrupa Komisyonunun Topluluk Araştırma ve Geliştirme Bilgi Servisi (CORDIS) tarafından 6 farklı dilde (İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Lehçe) yayımlanarak Avrupa genelinde öne çıkan araştırmalar arasında gösterildi.

CORDIS, Avrupa Komisyonunun Avrupa Birliği tarafından finanse edilen araştırma projelerine ilişkin bilgi paylaşımı yaptığı birincil veri havuzu olma özelliğini taşıyor.

Proje kapsamında, ulusal güvenlik açısından kritik öneme sahip olan nükleer tehdit unsurlarının tespiti için yeni nesil nötron duyarlı malzemeler geliştirildi. Özellikle nükleer silah yapımında kullanılabilecek malzemelerin tespiti için kullanılan nötron dedektörlerinde, mevcut teknolojiler milisaniye ile mikrosaniye arasında tepki süresine sahipken, bu projede geliştirilen nano yapılar sayesinde bu süre nanosaniyenin altına çekildi.

Nanoyapılı sintilatör malzemelerin düşük maliyetle, çevre dostu ve erişilebilir bileşenlerle üretilmesi, hem teknik hem de ekonomik açıdan önemli bir yenilik sunuyor. Projenin sunduğu bu katkılar, nükleer güvenliğin sağlanması açısından bilimsel çevrelerce dikkatle takip ediliyor.