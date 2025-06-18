Dünyanın dört bir yanından yükseköğretim kurumlarını, araştırma kuruluşlarını ve sektör temsilcilerini bir araya getiren 2025 Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi, 16 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’da kapılarını açtı. Times Higher Education (THE) tarafından, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğinde bu yıl ilk kez Türkiye’de düzenlenen kongrede Atatürk Üniversitesi, güçlü bir akademik kadro ve zengin içerikli bir stantla yer aldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun da önemli temaslarda bulunduğu kongrede, üniversitenin standı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başta olmak üzere birçok seçkin bilim insanı ve sektör temsilcisinin yoğun ilgisini çekti.

110’dan fazla ülkeden 5 bini aşkın katılımcının ağırlandığı kongre, İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştiriliyor. 16-19 Haziran tarihleri arasında sürecek olan dev etkinlikte, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve yükseköğretimin dönüşen rolü gibi güncel konular masaya yatırılıyor.

Yapılan Sunumlar, Üniversitenin Küresel Ölçekteki Vizyonunu Yansıtıyor

Atatürk Üniversitesi, kongre boyunca açtığı stantta sürdürülebilir tarım, dijital halk sağlığı ve eğitime eşit erişim başta olmak üzere birçok alanda yürüttüğü ulusal ve uluslararası projeleri katılımcılarla paylaştı. Alanında uzman akademisyenlerin bire bir bilgi verdiği stant, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Filipinler Cordillera Kariyer Gelişim Koleji, Endonezya Airlangga Üniversitesi, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, Ekvador UTEG Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Korkut Ata Üniversitesi gibi çok sayıda kurumun yöneticileri ve uluslararası akademisyenler tarafından ziyaret edildi.

Stantta yapılan sunumlar, üniversitenin sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını ve küresel ölçekteki iş birliği vizyonunu yansıtırken; mezunlar ve katılımcılarla yapılan bire bir görüşmeler, gelecekteki iş birlikleri açısından yeni fırsatlar doğurdu.

"İstikrarı teşvik etmek için sorumluluk almalıyız"

İlk kez Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongrenin açılış konuşmasını yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Böylesine önemli bir organizasyonun ülkemizin ev sahipliğinde yapılması bir yandan Türkiye’nin uluslararası akademideki artan rolünü yansıtmakta, bir yandan da İstanbul’un kültürlerin, fikirlerin ve kıtalar arası bağlantıların buluştuğu eşsiz konumunun altını çizmektedir. Ne yazık ki bu kongre, İsrail’in bölgeye yönelik yeni bir saldırı başlattığı bir dönemde gerçekleştiriliyor. İsrail’in uluslararası hukukun açık ihlali olan saldırılarını derhal durdurması gerekir. Dünyanın dört bir yanından gelen yükseköğretim liderleri olarak bölgesel, küresel barışı ve istikrarı teşvik etmek için sorumluluk almalıyız. Uluslararası yükseköğretim camiasını akademik özgürlük ve insan haklarını açık ve güçlü bir şekilde savunmaya çağırıyoruz" dedi.

"Türkiye’nin akademik yüzünü temsil etmekten gurur duyuyoruz"

Kongrede Atatürk Üniversitesini temsil eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "Atatürk Üniversitesi olarak böyle kapsamlı ve nitelikli bir organizasyonun parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. THE gibi küresel ölçekte tanınırlığı olan bir sıralama kuruluşunun Türkiye’de ilk kez düzenlediği bu etkinlikte yer almak, üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonu açısından da son derece kıymetlidir.

Erzurum’dan buraya güçlü bir akademik heyetle geldik. Hocalarımız hem standımızda ziyaretçilerle bire bir görüşmeler yaptı hem de panellerde aktif şekilde yer aldı. Burada elde ettiğimiz deneyimler, kurduğumuz temaslar ve geliştirdiğimiz iş birlikleri, üniversitemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine büyük katkılar sunacaktır.

Bu vesileyle, böylesine önemli bir organizasyonu ülkemize kazandıran YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Atatürk Üniversitesi olarak biz de bu sürecin aktif ve üretken bir paydaşı olmaya devam edeceğiz."

Küresel açılım ve yeni iş birlikleri

Kongre boyunca sürdürülebilirlik teması etrafında şekillenen paneller, oturumlar ve ikili görüşmeler; üniversitelerin yalnızca eğitim-öğretim değil, aynı zamanda toplumsal kalkınma ve çevresel sorumluluk alanlarında da öncü rol üstlenmesi gerektiği fikrini bir kez daha ortaya koydu.

Atatürk Üniversitesi, sahip olduğu bilimsel birikimi ve topluma hizmet misyonunu uluslararası platformlara taşıyarak; yerelden evrensele açılan akademik vizyonunu somut başarılarla desteklemeye devam ediyor.