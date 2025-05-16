Afyonkarahisar Ahmetpaşa Atatürk İlkokulu, Fenerbahçeli Tıp İnsanları Vakfı’nın bağışladığı zeka oyunları sınıfının açılışıyla yeni bir eğitim alanına kavuştu.

Açılış törenine Kaymakam Emrah Aslan, Vakıf Başkanı Dr. Şahin Ünal ve vakıf üyeleri katıldı. Gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Kaymakam Aslan, vakıf üyelerine eğitime sundukları katkıdan dolayı teşekkür etti. Kaymakam Aslan, okul yönetimi, öğrencilere düşünme ve problem çözme becerileri kazandıracak olan bu özel sınıfın, çocukların gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Kaymakam Arslan, vakıf üyelerine eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.