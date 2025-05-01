Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan UNESCO Birimi’nin çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Ankara Atatürk Bulvarı “Modern Bir Cumhuriyet Başkentinin Planlanması ve İnşası” miras alanı adıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dâhil edildi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan UNESCO Birimi’nin 2021 yılında; Başkent’in kültürel ve tarihi bellediğinde yer alan Atatürk Bulvarı’nın korunması ve toplumsal bilincin oluşturulması amacıyla başlattığı çalışmalar meyvesini verdi. Ankara Atatürk Bulvarı “Modern Bir Cumhuriyet Başkentinin Planlanması ve İnşası” miras alanı adıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dâhil edildi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan alan ile ilgili detaylı bilgiye; “https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6823/” adresinden ulaşılabiliyor.

YAVAŞ: “ANKARA’NIN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA ATTIK”

Atatürk Bulvarı’nın UNESCO Geçici Miras Listesi’ne alınmasıyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara’nın tarihi ve kültürel mirası için önemli bir adım daha attık. ‘Ankara Modern Bir Cumhuriyetin Planlaması ve İnşası’ başlığıyla Atatürk Bulvarı Unesco Dünya Mirası Geçici Listesine eklendi. Başkentimizin Unesco Başkentler ağında yer almasında emeği geçen tüm kurumlara, uzmanlara ve akademisyenlere teşekkür ediyorum.”

ATATÜRK BULVARI ANKARA’NIN UNESCO DÜNYA MİRASI KISA FİLMLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

2021 yılında kurulan Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi UNESCO Birimi; Ankara’nın dünya mirası açısından değerli kültürel ve doğal mirasının değerlendirilmesi, bu statüye uygun miras alanlarının ele alınıp gündeme getirilmesi için uygun bir yol haritası geliştirilmesi, iş birliği ve eş güdüm çalışmalarının yürütülmesi ile kamuoyu oluşturulması amacıyla UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz’un katkılarıyla konunun uzmanları ile birlikte çalışmalar sürdürülüyor.

Birimin “Ankara’nın UNESCO Dünya Mirası, 9. Seyircisi Olmayan Bulvar ve 10. Zaman Kayması” isimli kısa filmlerle de Atatürk Bulvarı’na dikkat çekiliyor.

ANKARA’NIN DÜNYA MİRASI KİTABI WEB ADRESİNDE

UNESCO Birimi’nin Atatürk Bulvarı’nın “Modern Bir Cumhuriyet Başkentinin Planlanması ve İnşası” miras adıyla aday olması için yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2023 yılında Ankara’nın Dünya Mirası ve UNESCO Dünya Miras Alanları kitabını çıkardı. “Atatürk Bulvarı Üzerinden Cumhuriyet Ankara’sı” bölümü ile Atatürk Bulvarı’na dikkat çekilen kitaba; “https://s.ankara.bel.tr/files/2023/10/31/c384ff083f16874264180e1b6868f715.pdf” internet adresinden ulaşılabiliyor.