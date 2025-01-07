Ataşehir Belediyesi, ilçeye önemli hizmetler sağlayacak olan yeni projelerle 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. Ataşehir’in kültürel, sosyal ve sportif altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan projeleri yerinde inceleyen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, projeleri hızla tamamlamak için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.

Ataşehir Belediyesi, ilçe genelinde farklı alanlarda önemli hizmetler sunacak yeni projelerle 2025 yılına güçlü bir adım atıyor. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de yeni yılın başlangıcıyla birlikte projelerin hızlandırılması için yerinde incelemeler yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ataşehir’in gelişimine katkı sağlayacak projeleri büyük bir heyecanla sürdürdüklerini belirten Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “2025 yılına güçlü bir başlangıç yaparak, ilçemizin kültürel, sosyal ve sportif yaşamını daha da zenginleştirmeyi amaçlıyoruz. İçerenköy Mahallesi’ndeki Atatürk Kütüphanesi, Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki yeni nikâh salonu ve Yenisahra Mahallesi’ndeki Yenisahra Stadı gibi projelerimiz, Ataşehirli vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak için önemli adımlar. Bu projelerin tamamlanmasıyla, Ataşehir’in hem altyapısı hem de sosyal yaşamı daha da güçlenecek. Ataşehirimize değer katacak bu projeleri hızla tamamlamak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

İçerenköy Mahallesi, Atatürk Kütüphanesi’ne kavuşuyor

İçerenköy Mahallesi Su Deposu mevkiinde yapımı süren Atatürk Kütüphanesi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Adıgüzel, kütüphanenin Ataşehir halkına modern ve zengin bir okuma alanı sunacağını belirtti. Toplam 3 bin 249 metrekarelik 4 kattan oluşan ve Türkiye’nin en büyük Atatürk Kütüphanesi olarak hizmet verecek merkez içerisinde; Atatürk kitaplığı, Atatürk müzesi, sergi salonu, etüt ve çalışma alanları, kayıt stüdyoları ile dijital kütüphane yer alacak.

Şık ve modern yeni nikâh salonu

Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki yeni nikâh salonunda da incelemeler yapan Başkan Onursal Adıgüzel, Ataşehirli çiftlerin bu alanda hayatlarının en önemli anlarını yaşayacaklarını belirtti. Ataşehirli çiftlerin mutlu günlerinde evlenmek için kullanabileceği bu yeni salon, şık ve modern yapısıyla dikkat çekiyor.

Yenisahra Stadı, Ataşehir’in spor altyapısını güçlendiriyor

Başkan Adıgüzel, Yenisahra Mahallesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle inşa edilen Yenisahra Stadı’nda da incelemelerde bulundu. Sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin daha iyi imkânlarda eğitim alabilmesi için yapılan bu spor kompleksi, ilçenin sportif kimliğini güçlendirecek. Başkan Adıgüzel, bu projeyle Ataşehir’in gençlerine spor alanında daha fazla fırsat sunmayı hedeflediklerini vurguladı.