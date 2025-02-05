Ataması olmamış öğretmenlere iş fırsatı sunmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla kurulan Dersroom Platformu, Türkiye’de bir ilki başardı. İstenilen zamanda ve ihtiyaç duyulan konularda öğrenci ve öğretmeni buluşturan platform, bin fazla uzman eğitmen tarafından verilen 600’den fazla sertifikalı online kurslarla Türkiye’nin dört bir yanına ulaştı.

Ataması olmamış öğretmenlere umut ışığı olmak için yola çıkan girişimciler Utku Verel, Derya Verel, Süleyman Ergin ve Emin Ercan, kurdukları Dersroom Platformu, her yaş ve seviyeden öğrencilere yönelik zengin ve interaktif eğitim materyalleri sunarak öğrenme sürecini daha eğlenceli ve verimli hale getiriyor. Uzman eğitimciler tarafından hazırlanan içerikler, akademik başarıyı desteklerken, öğrencilerin bilgiye olan ilgisini artırılıyor.

Çevrim içi öğrenimde lider konumda bulunan Dersroom, herkes için ilgi çekici ve erişilebilir eğitim imkanı sunuyor. İstenilen konuda eğitim alınarak kişinin kendisini geliştirmesine imkan sağlayan eğitim platformu, 15 binden fazla kullanıcı tarafından güveniliyor. 2024 yılından bu güne binden fazla uzman eğitmen tarafından verilen 600’den fazla sertifikalı kursları, 6 binden fazla aktif öğrenci takip ediyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan Dersroom, Türkiye’nin dört bir yanından binden fazla uzman eğitmen tarafından güvenle kullanılıyor.

"Ataması olmamış öğretmenlere iş fırsatı"

Ders Room’un başlangıç hikayesinin ataması olmamış öğretmenlere dayandığını belirten Dersroom Kurucu Ortaklarından Emin Ercan, "Türkiye’de şuanda çeşitli kaynaklardan alınmış bilgilere göre yaklaşık 700 bin ataması olmamış öğretmen bulunmaktadır. Bu noktada Dersroom olarak atanamayan öğretmenlerimize yeni bir umut ve iş fırsatı oluşturmaktan gurur duyuyoruz. Platformumuz öğretmenlerimizin bilgi ve deneyimlerini öğrencilerimizi aktararak gelir elde etmelerini imkan sağlıyoruz. Amacımız eğitimde fırsat eşitliği sunarken öğretmenlerimizin de mesleklerini sürdürebilmelerini destek olmaktır. Bu şekilde amacımız kendilerine hazır tutmaları hem de kimseye muhtaç olmadan hayatlarını idame etmelerinde yardımcı olmaktır" dedi.

"İstenilen öğretmenden istenilen bütçeyle ders alma imkanı"

Dersroom olarak eğitimde fırsat eşitliğinin yakalanması noktasında önemli bir misyonu üstlendiklerini kaydeden Ercan, "2 yıllık yoğun bir çalışmanın ardından DersRoom ekibi olarak ataması olmamış öğretmenlerimize umut ışığı olmak aynı zamanda öğrencilerimiz için eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak arzusundayız. Ataması olmamış öğretmenler için yeni bir umut kapısı ve iş fırsatı olan platformumuz aynı zamanda öğrencilere ihtiyacı olan eksik olduğu konularda değerlendirebileceği veya derslerini alabileceği öğretmenlerle buluşturan bir sistemdir. Öğrencilerimiz kendilerinde eksik gördüğü konuları istediği öğretmenden, istediği bütçeler dahilinde ders alabileceği ortam oluşturduk. Şuanda öğretmenlerimiz için ücretsiz, veli ve öğrencilerimiz içinde sürekli ücretsiz olacak platformumuzda Türkiye’nin her tarafındaki tüm illerindeki öğrencilerimiz istediği öğretmeni belirleyip istediği zaman diliminde online veya yüz yüze eğitim alabileceği bir platform. Şuan için Türkiye’de tüm öğretmen ve öğrencilere açık olan sitemizi daha da geliştirerek ülkenin hiçbir tarafında erişilmedik öğretmen ve öğrenci bırakmadan eğitimimize katkı sunmaya devam edeceğiz. Eğitimde kimsenin eksik kalmaması için herkesi Dersroom’a bekliyoruz" şeklinde konuştu.