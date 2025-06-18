Samsun’un Atakum Belediyesi ve Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde ‘Marifetli Kadınlar Dikiş ve Mefruşat Sergisi’ Atatepe Kültür Evi’nde gerçekleştirildi. Emekçi kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı sergi, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Atakum Belediyesi ile Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile ‘Marifetli Kadınlar Dikiş ve Mefruşat Sergisi’ Atatepe Kültür Sanat ve Eğitim Merkezinde vatandaşlarla buluştu. Sergide, merkezin kurslarına katılan emekçi kadınların giyimden mefruşata ve süs eşyasına birbirinden özel eserleri sergilendi. El emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı stantlar, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

"En büyük desteği vereceğiz"

Atakum Belediye Başkan Vekili Halil Taşkın serginin açılış konuşmasında kadın emeğin üretime katılmasının önemine dikkat çekti. Taşkın "Kadınlarımızın ne kadar marifetli olduğunu biliyoruz ama sizin içinizdeki cevheri ortaya çıkarmak çok önemli. Emeğinize sağlık diyorum. Halk Eğitim Merkezimizle beraber Belediyemiz desteğini her zaman vermeye çalışıyor. Kadınlarımızın ekonomiye, aileye, bütçeye katkısı ve kendi emekleri karşılığında cevherlerini ortaya çıkarak topluma karışması için en büyük desteği vermeye devam edeceğiz. Güzel bir sergi oldu, emeğinize sağlık. Bütün hocalarımıza, vesile olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun" dedi.