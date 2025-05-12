Samsun’un Atakum ilçesinde, Atakum Belediyesi Ataçocuk Çocuk Gelişim Merkezi’nde eğitim gören minikler, "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte sebze ve meyve tohumlarını toprakla buluşturdu.

Etkinlikte Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere bitkilerin yetişme süreci görseller eşliğinde anlatıldı. Ardından ziraat mühendisleri eşliğinde uygulamalı olarak tohum dikimi gerçekleştirildi. Minikler, kendilerine ait saksılara marul, lahana ve domates gibi sebze tohumları ekti.

Tohum dikme etkinliğine Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, Atakum Belediye Meclis Üyeleri Tekin Bölükbaş, Havva Kocakaya ve Metin Akar da katıldı.

Etkinlikte konuşan Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, "14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla belediyemize bağlı Ataçocuk Çocuk Gelişim Merkezi’nde çocuklarımızla birlikte tohum dikme etkinliği gerçekleştirdik. Tohumun fidana, fidanın meyveye dönüşüm sürecini anlattık. Amacımız, 4-5-6 yaş grubundaki çocuklarımıza çevre, ziraat ve çiftçilik bilinci kazandırmak. Belki de bu minik eller geleceğin ziraat ya da gıda mühendisleri olacak" dedi.