Samsun’un Atakum Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği "Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması"nın ödülleri 25 Nisan Cuma günü sahiplerini bulacak.

Atakum Belediyesinin, eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in anısına bu yıl ilkini düzenlediği serbest konulu öykü yarışması sona erdi. Samsun sınırları içerisindeki okullarda ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin başvurduğu Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması edebiyatsever gençlerden yoğun ilgi gördü. Genç yazarların kaleme aldığı öyküleri titizlikle inceleyen jüri, yarışmanın finalistlerini belirledi. Dereceye giren öğrencilere ve danışman öğretmenlere, Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezinde 25 Nisan Cuma günü, düzenlenecek törenle çeşitli ödüller verilecek. Program, saat 18.00’de ‘Yücel’in Çiçekleri’ belgesel gösterimi ile başlayacak. Belgesel gösteriminin ardından, Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması’nın ödülleri sahiplerine teslim edilecek.

Genç yeteneklere özel ödüller

Ortaokul kategorisinde birincilik ödülü 4 bin TL, ikincilik ödülü 3 bin TL, üçüncülük ödülü 2 bin TL, mansiyon ödülü bin 500 TL olarak lise kategorisinde birincilik ödülü 6 bin TL, ikincilik ödülü 4 bin TL, üçüncülük ödülü 3 bin TL, mansiyon ödülü 2 bin TL olarak açıklandı. Dereceye giren öğrencilerin danışman öğretmenlerine de İsmail Hakkı Tonguç Özel Ödülü takdim edilecek.

Edebiyat dünyasına yeni yetenekler kazandıracak

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, organizasyonun kentin kültürel hayatına hareketlilik getireceğini belirterek, "Milli Eğitim Eski Bakanımız Hasan Ali Yücel’in adına yakışır son derece anlamlı, özel bir organizasyon ve bu yıl ilkini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Geleneksel hale getirmek için yola çıktık. Her yıl yeni yetenekleri edebiyat dünyasına kazandırmayı hedefliyoruz. Yarışmamızın Atakum’un kültürel hayatına, önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezimizde gerçekleştireceğimiz ödül töreninde, genç yazarlarımız ödülleriyle buluşacak. Edebiyat dünyasına yeni yetenekler kazandıracak bu özel organizasyonumuza, tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.