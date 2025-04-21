Elazığ’da son bir haftada 229 olay meydana gelirken 225 şahıs yakalandı. Şahıslarda 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, son 1 haftalık asayiş verilerini paylaştı. Buna göre son bir hafta içerisinde 229 olay meydana gelirken, 225 şahıs yakalandı. Şahıslardan 11’i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş uygulamalarında 70 bin 501 şahıs ve 34 bin 534 araç kontrol edildi. Aranması olan 403 şahıs yakalanırken, 29 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrol edilen araçlardan 3 bin 59 araca cezai işlem uygulanırken 219 araç trafikten men edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 5 tabanca, 3 tüfek, 3 kesici alet, 77 adet fişek, 55 bin adet makaron, 60 kilo nargile tütünü, 169 kilo tütün, 2 adet sigara sarma makinesi, 70 litre etil alkol ve 1 kompresör ele geçirildi.

Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda, 34 gram esrar, 5.226 gram metamfetamin, 60 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 22 adet uyuşturucu hap, 77 gram kannabinoid, 26 adet sentetik ecza, 119 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Kentte meydana gelen 21 trafik kazasında 38 kişi yaralandı.

Kaybolan 8 şahıs bulunurken, 1 adet oto amfisi, 1 adet de oto teyp bulundu.