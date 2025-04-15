Samsun’un Atakum Belediyesi, otizm farkındalık çalışmaları kapsamında seminer ve çizgi film gösterimi gerçekleştirdi.

Atakum’da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın otizm spektrumlu bireylere yönelik 2023 yılında yürürlüğe koyduğu 2. Ulusal Eylem Planı ve Samsun Valiliği’nin Otizm İl Eylem Planı kapsamında nisan ayı boyunca otizm farkındalık etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Atakum Belediyesi etkinliklere, otizmli ünlü isimlerin ilham veren hayat hikayelerinin yer aldığı ‘Küçük Farklılıklar Büyük Dünyalar’ fotoğraf sergisi ile başlamıştı. Çalışmalar kapsamında Ata Çocuk Çocuk Gelişim Merkezi’nde, Uzman Psikolog Yankı Erdönmez Çamlıoğlu tarafından otizm farkındalık programı gerçekleştirildi.

Ata Çocuk’un Mevlana, Yenimahalle, Atakent ve Demirkent şubelerindeki öğretmen ve öğrencilere yönelik düzenlenen programda, ilk olarak miniklere otizmi anlatan çizgi film gösterimi sunuldu. Filmi ilgiyle izleyen öğrenciler, Uzman Psikolog Çamlıoğlu’na merak ettikleri soruları sordular. Ardından öğretmenlere ve çalışanlara yönelik seminer verildi. Etkinlik, merkezin tüm şubelerinde devam etti.

Atakum Belediyesi tarafından çalışmalar hakkında yapılan açıklamada, "Otizm spektrumu ile ilgili toplumsal farkındalık çalışmalarımıza, kentimizin dört bir yanında devam ediyoruz. Otizmin bir eksiklik değil, zenginlik olduğunu anlattığımız çalışmalarımız ‘Küçük Farklılıklar Büyük Dünyalar’ fotoğraf sergimiz ile başladı. Belediye hizmet binamızın giriş bölümünde sergimiz devam ediyor. Ayrıca küçük yaşlardan itibaren otizm bilinci oluşturmak için Ata Çocuk Çocuk Gelişim Merkezimizde, uzman psikoloğumuzun katılımıyla seminer ve çizgi film gösterimi gerçekleştirdik. Son derece verimli bir organizasyon oldu ve minik öğrencilerimizden çok güzel geri dönüşler aldık. Atakum Belediyesi olarak, otizmli bireylerin toplumsal entegrasyonu ve otizmle ilgili toplumsal farkındalığın artırılması için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.