Samsun’un Atakum Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel düzenlediği programla, Usta Sanatçı Ercan Aydın’ı sevenleriyle buluşturdu.

Usta Sanatçı Ercan Aydın, Anadolu ezgilerinden oluşan şarkılarını bu kez emekçi kadınlar için seslendirdi. Sanatseverler, Aydın ve müzisyen arkadaşlarının türkülerden protest müziğine zengin repertuarlı konserini ilgiyle izledi. Şarkılara eşlik eden seyirciler, sanatçının güçlü yorumunu ayakta alkışladılar. Programda, geçen günlerde hayatının kaybeden Usta Sanatçı Edip Akbayram’ın tüm dünyaya sevdirdiği şarkılarının seslendirildiği bölüm duygusal anlar yaşattı. Sanatseverler, Ata Sahne’de müzik şöleni yaşatan organizasyon için Atakum Belediye Başkan’ı Serhat Türkel’e teşekkür ettiler.

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız programda yaptığı konuşmada, "Kadın insandır der Neşet Ertaş, bizler için de insanoğlu. Ülkelerin geleceği ve düşüncelerin geleceği için kadın çok önemlidir. Kadın anadır, Anadolu’dur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşının Samsun’da Kurtuluş Mücadelesini başlatarak kurduğu bu ülkenin gelişmesi, yücelmesi ve en üst seviyeye gelebilmesi için kadınların özgür olması, bunun için de mücadele etmemiz gerekir. Önce kadın özgür olmalıdır ki çocuklar, gençler ve ülke özgür olsun. Cumhuriyet ve demokrasinin gerekleri yerine gelsin" dedi.