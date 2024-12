Samsun’un Atakum Belediyesi gençlere, akademik ve iş hayatlarında sıkça karşılaştıkları sınavlar için motivasyon söyleşisi gerçekleştirdi. Programda uzmanlar, sınavlara hazırlık sürecinde verimli çalışma yöntemlerini anlattı.

Atakum Belediyesi ve bir akademinin iş birliği ile Ata Sahne Sanat Merkezi’nde, ‘Sınavlara Yönelik Motivasyon’ konulu söyleşi gerçekleştirildi. ’Benim Hocam Samsun’da başlığıyla gerçekleştirilen söyleşide akademi öğretmenlerinden Ramazan Yetgin ve Bayram Meral, gençlere akademik ve iş hayatlarında başarılı olma yöntemlerini anlattı. Sınavlara hazırlık sürecinde verimli çalışma metotları konusunda önemli bilgiler veren uzmanlar, ardından gençlerin sorularını yanıtladılar.

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, programda yaptığı konuşmada, zamanla değişen şartlarda bazı mesleklerin istihdam imkanlarının azaldığına dikkat çekti. Yıldız, gençlerin ilgilerine yönelik meslek seçimi yaparken ülke ve dünya şartlarını da değerlendirmeleri gerektiğini belirterek, “Üniversite tercihi yaparken, ismi büyük ama bize gelecek vaad etmeyen mesleklerden uzak duracağız. Ülkemizde, her üniversiteyi bitiren arkadaşlarımızın mesleğinde istihdam edilmesi hepimizin hayalidir ama dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Dünyanın her yerinde bir yarış, liyakat ve mücadele var. Bunun sonunda da gelinen hayat hikayesi var. Her şeyin sizlerin gönlünce olmasını isteriz. Sizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin en güzide insanlarısınız. Her şeye layık olan gençleri ve arkadaşlarımsınız” diye konuştu.

Coğrafya Öğretmeni Bayram Meral, ‘Benim Hocam’ projesiyle dijital platformda geniş bir kitleye hitap ettiklerini ifade ederek, “Bugün Edirne’den Hakkari’ye Türkiye’nin her noktasına ulaşıyoruz. Buraya emek vererek geldik. Emek vereceğiz arkadaşlar, çalışacağız. Her zaman söylerim. ‘En fazla ne zaman çalıştınız?’ sorusunun cevabı bu yıldır. Yanlışı görecek ve doğruyu yapacak. Bir insan, neyi değiştirebilir? Bir insan, Samsun’a çıktı, bir ülkenin ve milletin hayat akışını değiştirdi” ifadelerine yer verdi.

Benim Hocam projesinin kurucusu Tarih Öğretmeni Ramazan Yetgin ise, “2006 yılından bu yana öğretmenlik yapıyorum. 20 yıldan beri bu ülke değişmeyen tek şey çalışmayan kazanamaz, mümkün değil. Önü açık ve kendinizin de istediği üniversiteye gitmelisiniz” şeklinde konuştu.