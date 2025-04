Samsun’da, Ramazan Bayramı öncesi mezar ziyareti yapan bir aileye silahlı saldırı düzenleyerek 4’ü aynı aileden, 1’i ise kazara kendi halası olmak üzere 5 kişiyi yaralayan 17 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan Göğceli Mezarlığı’nda 29 Mart Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla mezar ziyaretine giden bir aileye silahlı saldırı yapıldı. Olayda aynı aileden İbrahim Y.(31) karnından ve iki bacağından, Ertan Y.(26) sağ ve sol ayağının 3 yerinden, Zöhre Y.(27) sağ dizinden ve Ceylan Y.(35) ise sol ayak bileğinden vurularak yaralandı. Ayrıca olay sırasında karşı taraftan olan Çağla S.’nin de seken merminin isabet etmesi sonucu kazara hafif şekilde yaralandığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı, 1 kişi tutuklandı. Olay sırasında 4 kişi ile birlikte kazara seken kurşunla halasını da yaraladığı iddia edilen ve firarda olan 17 yaşındaki B.Y., dün avukatı Özkan Güreş ile birlikte Terme İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek polise teslim oldu. Çarşamba savcısının talimatı doğrultusunda Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen B.Y., bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi. B.Y., silahla ateş açıldığını belirterek, kendilerini korumak için ateş ettiğini söyledi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.