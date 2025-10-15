Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Atakum sahilinde yapımına devam edilen 4 bin 550 metre uzunluğundaki atık su kolektör hattının 2 bin 342 metresi tamamlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Atakum sahilinde hayata geçirilen atık su kolektör hattı çalışmalarıyla kentin altyapısına kalıcı bir çözüm sunuyor. Proje tamamlandığında bölgenin atık su kolektör kapasitesi iki katına çıkarılacak. Yeni hat, Çobanlı İskelesi TM3 Terfi Merkezi’nden başlayarak İl Emniyet Müdürlüğü TM2 Terfi Merkezi’ne kadar uzanacak.

4 bin 500 metrelik dev hat

Yaklaşık 4 bin 550 metre uzunluğundaki kolektör hattında, deniz seviyesinin altına bin 600 mm çapındaki polietilen borular döşeniyor. 250 milyon TL’lik yatırımın 2 bin 342 metresi tamamlanırken, proje modern mühendislik yöntemleri ve çevre dostu malzemelerle inşa ediliyor. Çalışma, sadece teknik bir çözüm sunmakla kalmayıp doğaya saygılı ve sürdürülebilir bir altyapı modeliyle de öne çıkıyor.

Başkan Doğan: "Sağlam temel olmadan şehir yükselmez"

Projeyi yakından takip eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, altyapının şehrin geleceği için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Başkan Doğan, "Atakum gibi göç alan ve hızla büyüyen bir ilçede altyapının güçlü olması şart. Kalıcı ve sağlam bir üstyapı inşa edebilmek için önce güçlü bir altyapı oluşturulmalıdır. Biz de şehrimizin temelini güçlendirmek için gece gündüz çalışıyoruz. 17 ilçemizin tamamını bir bütün olarak ele alıyoruz. SASKİ ekiplerimiz şehrimizin birçok noktasında hummalı çalışmalarına devam ediyor. Atakum’da yürüttüğümüz çalışma da Samsun’umuzun güçlü yarınları için çok önemli. Yatırım tamamlandığında sahil bölgesinde uzun yıllar atık su sorunu yaşanmayacak" dedi.