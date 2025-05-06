Samsun’un Atakum Belediyesi, baharın müjdecisi Hıdırellez’i, Atakum Halk İskelesi’nde gerçekleştirdiği organizasyonla kutladı. Programda birbirinden özel sanatçılar ve müzik grupları sahne aldı. Sabaha kadar süren program, Atakum sahilinde festival coşkusu yaşattı.

Hıdırellez Şenliği’ne katılmak için çok sayıda vatandaş Atakum Belediyesi Halk İskelesi’nde bir araya geldi. DJ İnanç Seven’in müzik dinletisi ile başlayan program, lazer gösterisi ile devam etti. Sahilde techno rüzgarları estiren gösterinin ardından, Barış Pador Halk Oyunları Topluluğu sahneye çıktı. Türkiye’nin dört bir yanından yöresel oyunlar sergileyen ekip, izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.

Sanat şöleni

Protest müziğin önde gelen isimlerinden Ercan Aydın, programda dillere pelesenk olan şarkıları seslendirdi. Aydın’ın şarkılarına konser boyunca eşlik eden seyirciler, sanatçının güçlü yorumunu uzun süre alkışladı. Rhythm of Atakum’un darbuka eşliğinde sergilediği performans büyük beğeni toplarken, Atakum Belediyesi Halk Müziği Korosu sanatçıları Hızır Aydın şefliğinde birbirinden özel eserler seslendirdiler. Program, Şeref Aydın ve müzisyen arkadaşlarından oluşan Grup EZGİDEM’in konseriyle devam etti. Aydın ve arkadaşların Anadolu ezgilerinden oluşan konseri, sahilde müzik şöleni yaşattı. Programın en ilgi çeken bölümlerinden biri de geleneksel Hıdırellez etkinlikleri oldu. Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen ateş üzerinden atlama ritüeli, eğlenceli ve heyecanlı anlara sahne oldu.

"Karadeniz’in incisi"

Programda konuşma yapan Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, "Hıdır biliyorsunuz kimsesizlerin kimsesidir, dua edenlerin dileğini kabul eden kişidir. İlyas ise denizlerin hakimidir. Bugün, baharın başladığı gündür. Orta Asya’dan beri Türk geleneğinde bu gece baharın başladığı gece olarak başlar. Biz de Atakum Belediyesi olarak sizlerin gönlünü hoş etmek, bu ritüeli yeniden yaşatmak, sizlerle gönül gönüle ve el ele vermek için bu geceyi tertipledik. Siz, Atakum halkı da bizleri yalnız bırakmadınız. Atakum Belediyesi olarak Başkanımız Serhat Türkel öncülüğünde, hayata geçireceğimiz projelerle ve etkinliklerle Atakum’u turizmin ve sosyal hayatın en güçlü olduğu kent haline getireceğiz. Atakum, Karadeniz’in incisi olarak etkinliklerine devam edecek" dedi.