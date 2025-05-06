Antalya’nın Serik ilçesinde kuyuya düşen yavru köpekler itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Serik İlçesi Karadayı mahallesinde 7 adet yavru köpek bilinmeyen bir nedenle 10 metrelik kuyuya düştü. Kuyudan gelen seslerden yavru köpekleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Halatlarla özel düzenek kurarak kuyuya inen itfaiye ekipleri kuyu içerisinde 7 adet köpek yavrusu ile karşılaştı. Ekipler, yavru köpekleri bir çuval içerisine koyarak bağladıkları iple çukurdan çıkarttı. Kuyu içerisinde aç ve susuz kalan yavru köpekler, Serik Belediyesi hayvan barınağında görevli personele teslim edildi. Veteriner kontrolünün ardından yavru köpekler barınakta koruma altına alındı. Köpeklerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.