SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum Belediyesi, Anadolu’nun ışığı: Köy Enstitüleri Belgeselini vatandaşlarla buluşturdu.

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliğinde Anadolu’nun ışığı: Köy Enstitüleri Belgesel Söyleşi Programı, Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Nazım Alpman’ın hazırladığı belgeselde köy enstitülerinin Türk eğitim sistemine katkıları ve günümüzdeki etkileri enstitü mezunlarının anlatımı ve tarihi belgelerle sunuldu. Köy enstitülerinin kuruluşundan kaldırılmasına kadar geçirilen süreci ilgiyle takip eden izleyiciler, duygusal anlar yaşadı.

Belgeselin yapımcısı Alpman, Samsun’da köy enstitülerini anlatmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Samsun’u çok seviyorum. Gelmeden önce ‘Samsun insanı iyi geliyor’ diye sosyal medya hesabımdan açıklama yapmıştım. Neden iyi geliyor? Daha okuma yazma öğrenmeden hepimiz, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı yerin Samsun olduğunu öğrendik. Cumhuriyete giden yolda, ilk adımın atıldığı yer. O bakımdan Samsun’u çok seviyorum ve her geldiğimde çok mutlu oluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından belgesel, vatandaşlar ile buluştu.