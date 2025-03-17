Samsun’un Atakum Belediyesi, geçen haftalarda hayatını kaybeden Edip Akbayram’ı Ata Sahne’de düzenleyeceği özel programla anacak.

Atakum Belediyesi, iki hafta önce kaybettiğimiz Türk müziğinin efsane ismi Edip Akbayram anısına Ata Sahne Sanat Merkezi’nde özel gece düzenleyecek. Programda, Samsunlu müzik topluluğu Grup Özgürlük, usta sanatçının geniş kitlelere sevdirdiği şarkılarını seslendirecek. Program, 21 Mart 2025 Cuma günü saat 20.30’da sanatseverlerle buluşacak.

Atakum Belediyesi yetkilileri program hakkında "Güçlü yorumu ve halkın sesi olan şarkılarıyla gönüllere taht kuran efsane sanatçımız Edip Akbayram’ı, Ata Sahne’de gerçekleştireceğimiz programla anacağız. Usta sanatçımızın dillere pelesenk olan birbirinden özel şarkıları, Grup Özgürlük yorumuyla vatandaşlarımızla buluşacak. Özel programımıza, tüm halkımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.