UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, ilkbaharın gelişiyle birlikte doğanın eşsiz güzelliklerine ev sahipliği yapmaya başladı. Baharın kendini hissettirmesiyle birlikte açan su papatyaları, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biri olan delta, birçok kuş türüne ev sahipliği yapmasının yanı sıra zengin bitki örtüsü ve doğal yaşam alanlarıyla da dikkat çekiyor. Özellikle Galeriç Ormanı, Türkiye’deki nadir subasar (su basar) ormanlarından biri olarak biliniyor. Baharın gelişiyle birlikte, bu özel ekosistemde su papatyalarının açması görsel bir şölen sunarken, bölgeye gelen doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için eşsiz manzaralar oluşturuyor.

İftar saatine kadar doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, aileleriyle birlikte Kızılırmak Deltası’na akın etti. Kimileri doğanın sunduğu huzurun tadını çıkarırken kimileri de su papatyalarının arasında yürüyüş yaparak anın keyfini sürdü. Fotoğraf tutkunları, su papatyalarının oluşturduğu bu eşsiz manzarayı makineleri ve cep telefonları ile kaydetti.

Ziyaretçiler, böylesine önemli bir doğal alanın korunması gerektiğini vurgulayarak, Kızılırmak Deltası’nın doğal güzelliklerini görmek isteyen herkesi buraya davet etti.

Fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olan orman en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor.