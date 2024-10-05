SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum Belediyesi, kent genelinde gönüllü olarak sokak hayvanlarına yaşam alanı oluşturan vatandaşlara mama desteğinin yanı sıra bakım ve onarım hizmeti sundu.

Atakum Belediyesi ekipleri, sokak hayvanları için yaşam alanı oluşturan vatandaşları ziyaret ederek, bakımını üstlendikleri patili dostlar için mama desteği verdi. Ekipler ardından sokak hayvanlarının yaşam alanlarını, bakım ve onarım çalışmalarıyla daha konforlu hale getirdi. Sürpriz ziyaretle sevinen patili dostlar belediye personeline sevgi gösterisinde bulunurken, hayvansever vatandaşlar duyarlılığından dolayı Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’e teşekkür ettiler.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, sokaktaki canlılarının sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için kapılarını açan gönüllüleri desteklemeye devam edeceklerini belirterek, “Bugün can dostlarımız için özel gün ve bu özel günde sokakta yaşayan dostlarımız için farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma gerçekleştirdik. Ekiplerimiz, sokak hayvanlarının yaşamlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri için gönüllü olan hayvanseverlerimize destek vermek için sahadaydı. Atakum Belediyesi olarak veteriner hekimimizden, teknikerimize ve saha personelimize kadar tüm ekiplerimizle rutin çalışmalarımızı artırarak can dostlarımıza destek olmak için ara vermeden çalışacağız. Gönüllülerimizle el ele yeni yaşam olanları oluşturacağız” dedi.