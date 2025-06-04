Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Halit Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla arefe günü ile bayram boyunca otobüs ve tramvayların ücretsiz olacağını açıkladı.

SBB Başkanı Halit Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Kurban Bayramı’nın tüm İslam alemine sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini diledi. Arefe günü ve Kurban Bayramı boyunca otobüs ve tramvayların ücretsiz olacağını da duyuran Başkan Doğan, şunları söyledi:

"Bayramlar; sevdiklerimizle kucaklaştığımız, gönüllerin bir olduğu, özlemlerin dindiği en özel zamanlardır. Bu anlamlı günlerde hemşehrilerimizin sevdiklerine kolayca ulaşabilmeleri, büyüklerini ziyaret edebilmeleri ve bayramın manevi atmosferini birlikte yaşayabilmeleri için arefe günü ve Kurban Bayramı boyunca (5, 6, 7, 8 ve 9 Haziran) tüm otobüs ve tramvay seferlerimiz ücretsiz olacaktır. Ayrıca kabir ziyareti yapmak isteyen hemşehrilerimiz için arefe günü İlkadım Mezarlık Hattı ve Atakum Mezarlık Hattı üzerinden Asri Mezarlığı, Kıranköy Şehir Mezarlığı ve Derecik Şehir Mezarlığı’na ekstra seferlerle ücretsiz ulaşım hizmeti sunacağız. Bu vesileyle Kurban Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor; bu mübarek günlerin sağlık ve huzur içinde geçmesini temenni ediyorum."