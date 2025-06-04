Samsun Bilim ve Sanat Merkezi(BİLSEM), Samsun BİLSEM, ’disiplinlerarası çalışmalar’ etkinlikleri kapsamında bilimin rehberliği ve sanatın ilham verici gücünü bir araya getirdi. Bu kapsamda düzenlenen ’Bilimsel Kariyer Söyleşisi’ öğrencilerin ilgisiyle karşılandı.

BİLSEM’de düzenlenen etkinlik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan’ın yanı sıra davetli konuşmacı Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz Ekinci ve Ziraat Fakültesi akademisyenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen Bilimsel Kariyer Söyleşisi öğrencilerin ilgisiyle karşılandı. Kurum Müdürü Civan Çelik’in konuşmasının ardından Prof. Dr. Bülent Köse, Prof. Dr. Şahane Funda Arslanoğlu, Prof. Dr. Ali Vaiz Garipoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Emek Aslan, Dr. Öğr. Öyesi Gülru Yücel’in ’kariyer’ söyleşilerinin yanı sıra etkinlik, Ziraat Fakültesi akademisyenlerinin oluşturdukları Başak Korosu ile Samsun BİLSEM Çocuk ve Gençlik Korosu’nun mini konseriyle devam etti.

Doğa, tarım ve kariyer üzerine hem düşündüren hem de duygulandıran program beğeni topladı. Müzik alanında yaptıkları çalışmalarla Türkiye çapında büyük takdir gören ve birçok ödüle sahip BİLSEM Çocuk ve Gençlik Korosu üyeleri de bilim insanları ile aynı sahneyi paylaşmanın heyecanını yaşadı. Samsun BİLSEM Müzik Öğretmeni Ufuk Gökcan’ın danışmanlığında yürütülen etkinlikte hem toprağın ve doğanın bilgisi hem de umut dolu ezgiler bir arada sunuldu. Ufuk Gökcan, "Bu etkinlik, sadece bir buluşma değil, kuşaklar arası bir köprü. Üniversite ile Samsun BİLSEM arasında örülmüş güçlü bir bağ olacaktır" dedi.

Çocuk ve Gençlik Korosu’na bir ödül daha

Samsun’da, daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün destekleri ile 12 dilde çıkarmış oldukları albüm ve klipleri ile ilgi gören BİLSEM Çocuk ve Gençlik Korosu, Muğla Uluslararası Korolar Festivali’nden 2 ödülle döndü. Ön elemeler sonucu seçilen binlerce korist ve 70 koronun yer aldığı uluslararası festivalde BİLSEM Korosu, ’Özgünlük ve Başarı Ödülü’ ve sadece 7 koroya layık görülen ’Jüri Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Uluslararası festivalden 2 ödülle dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gökcan, "Emek, inanç ve müzik dolu bu yolculukta birlikte yürüdüğümüz tüm çocuklarımıza, gençlerimize, destek veren kıymetli velilerimize ve BİLSEM kurum yöneticilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.