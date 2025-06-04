Samsun’un Atakum Belediyesi, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelediği 19 Mayıs konser programını Çobanlı Halk İskelesi’nde vatandaşlarla buluşturdu. Yoğun ilgi gören program, halk oyunları şenliğinden konserlere sahilde festival coşkusuna sahne oldu.

Atakum Belediyesi, hava şartları nedeniyle ertelediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel konser programını Çobanlı Halk İskelesi’nde gerçekleştirdi. Program, Atakum Belediyesi Halk Oyunları Şenliği ile başladı. Türkiye’nin dört bir yanından yöresel rüzgarlar estiren gösteriler, ilgiyle izlendi. 9 ayrı grubun performans sergilediği şenlik, özel kareografileri ile eğlenceli ve renkli görüntülere sahne oldu.

Halk oyunları şenliğinin ardından sahne alan Grup Reset, geçmişten günümüze şarkılar seslendirdi. Grup, rocktan popüler müziğe dillere pelesenk şarkılarla sahilde müzik şöleni yaşattı. DJ Erman Kalanbak’ın ritim dolu konserinde gönüllerince eğlenen vatandaşlar, Samsunspor Marşı’nın yer aldığı bölüme tek ses eşlik ettiler. 19 Mayıs coşkusunu yeniden yaşatan program, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

"Bu yaz kültür şenliği ile geçecek"

Program konuşan Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, "Biz, programımızı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle yaklaşık 2 hafta önce yapacaktık. Sahnemizi kurduk, fakat hava şartları nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. O gün, bugünmüş. Bu yaz, Atakum Belediyesi’nin kültür şenliği ile geçecek. Çeşitli mahallelerde, sokaklarda ve meydanlarda kültürel etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Atakum’un bir turizm ilçesi olduğunu bütün Karadeniz’e ispatlamış olacağız. Bu vesile ile hepinize Başkanımız Serhat Türkel’in selamlarını iletiyorum" dedi.