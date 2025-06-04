Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın, bitişikteki evin çatısına da sıçrayarak maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kızıklı Mahallesi Kızıklı 8. Sokak No 7 adresinde bulunan binanın bahçesindeki kâgir yapıdan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Odunluk ve depo olarak kullanılan yapıda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek içeride bulunan yaklaşık 2 ton odunu tamamen küle çevirdi.

Alevler daha sonra kâgir yapının bitişiğinde bulunan evin çatı kısmına da sıçradı. Yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, hem odunluk hem de evin çatısında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.