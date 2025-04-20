Samsun’un Atakum Belediyesi ve Atakum Belediyespor iş birliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ‘spor şenliği’ gerçekleştirildi.

Atakum Belediyespor Stadyumu’nda düzenlenen program, halk oyunları gösterisi ile başladı. Türkiye’nin dört bir yanından yöresel oyunların sergilendiği gösteri, izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi. Programda minik sporcuların dev Türk bayrağı ile Atatürk posterini açtığı anlar duygusal anlar yaşattı. Çocuklar, gün boyu devam eden etkinliklerde bokstan basketbola ve parkur sporlarına adrenalin dolu anlar yaşadılar.

Kız-erkek minik futbol takımlarının dostluk maçı ise, programın en ilgi çeken bölümü oldu. Taraftarların alkışları ve tezahüratları ile sahaya çıkan takımlar, karşılaşma boyunca performanslarıyla göz doldurdular. Sportmence geçen maçta, hem heyecanlı hem de eğlenceli anlar yaşandı.

"Son derece anlamlı bir organizasyon"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına hediye ettiği, 23 Nisan Çocuk Bayramı ve TBMM’nin 105. kuruluş yılı dolayısıyla kentimizde spor şenliği gerçekleştirdik. Atakum’un dinamizmine, adına yakışır son derece anlamlı ve özel bir organizasyon oldu. Çocuklarımız, sporla dolu keyifli bir gün geçirdiler. Kentimizde çocuklarımızı, gençlerimizi ve tüm vatandaşlarımızı sportif faaliyetlere özendirici etkinlikler, turnuvalar düzenlemeye devam edeceğiz. Ulusal ve uluslararası platformlarda yeteneklerini sergileyen sporcular yetiştirmek ve kentimizi sporun merkezi haline getirmek hedefiyle canla başla çalışıyoruz. Çocuklarımıza en iyi imkanları sunan, daha güzel ve yaşanabilir Atakum için gayret gösteriyoruz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Atakum Belediyespor Kulüp Başkanı Ceyhun Ercan ise programda yaptığı konuşmada, "Öncelikle huzurunuzda sporcularımızın hedefe giden yolda, tesisimizin ve tüm oyuncularımızın daha iyi hizmet alabilmesi için bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli yol arkadaşım Serhat Türkel’e teşekkür ediyorum. Kendi sporcularımızla, hedefe yürümekten ve altyapı anlayışımızdan asla vazgeçmeden Atakum Belediyesporu profesyonel anlayışa mutlaka taşıyacağız. Ben ve kıymetli arkadaşlarım bu yola gönül verdik. Sizlerin desteğiyle büyüyeceğiz ve güzelleşeceğiz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı kutluyorum" dedi.