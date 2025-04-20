Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan tarafından ‘Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor’ programının ilki düzenlendi.

Ankara’nın Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, düzenlenen mahalle toplantıları kapsamıyla vatandaşlarla bir araya geldi, öneri ve talepleri yerinde dinledi. ‘Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor’ programının ilki Andiçen Mahallesi sakinleriyle gerçekleşti. Vatandaşlar, mahallerine ilişkin soru ve taleplerini iletti, Başkan Ercan ise talepleri not alarak gerekli adımların atılacağını belirtti.

Vatandaşlarla bir araya gelen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan mahalle sakinlerinin sorularını cevapladı, önerilerini dinledi, gelecek projelerinden bahsetti.

Ercan vatandaşlardan gelen her sorunun, her önerinin kendileri için kıymetli olduğunu belirterek sunulan önerilerin kısa sürede gerçekleştirmek için etkili adımlar atılacağını vurguladı.

Mahalle toplantılarının düzenli aralıklarla Sincan’ın farklı mahallelerinde gerçekleşmeye devam edeceği açıklandı.