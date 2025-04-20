Ankara’nın Akyurt ilçesine bağlı Elecik Mahallesi’nden kutsal topraklara gitmek üzere yola çıkan hacı adayları, dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Ankara’nın Akyurt ilçesindeki Elecik Mahallesi’nden hac görevini yerine getirmek üzere yola çıkan hacı adayları, mahalle halkının yoğun katılımı ve dualarla uğurlandı. Programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde manevi bir atmosfer yaşandı. Uğurlamaya Akyurt Müftüsü Adem Yıldız da katıldı.

Yakınları ve mahalle sakinleri, hacı adaylarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşandı. Hacı adayları, helallik alarak salavatlar eşliğinde kutsal yolculuklarına başladı. Geleneksel olarak ellerinde şeker ve bozuk para dağıtan hacı adayları, uğurlamaya katılanlar ile geleneği yaşattı.