Ataşehir Belediyesi’nin Ataevlerinde; ‘çocuklar’, ‘çocuklar ve anneleri’ ile ‘yetişkinler’ olmak üzere 3 farklı gruba yönelik yaz atölyeleri başlıyor.

Çocukların sanat, spor ve bilimle iç içe büyümelerine, yetişkinlerin de yeni yetenekler kazanmalarına yönelik hizmet veren Ataevlerinde, yaz ayları boyunca hem eğlenceli hem de öğretici atölyeler düzenlenecek. Atölyeler, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Kayışdağı Lions, İçerenköy, Örnek, Ferhatpaşa ve Mevlana Ataevleri’nde gerçekleştirilecek. Yetişkinlere yönelik; kuaförlük (makyaj yapma teknikleri), bilgisayar, pilates, otantik el nakışı, makrome bileklik, doğal taş bileklik, geri dönüşüm, postacı çantası (örgü), cüzdan (örgü), oversize tişört ve pijama pantolon (dikiş) ve buket battaniye yapımı (örgü) atölyeleri düzenlenecek.

7-12 yaş arası çocuklar ile annelerine yönelik de; çömlek Boyama, kuaförlük, ninja turtless pizza, minik eller cup-cake, kurabiye canavarları, minik eller pasta yapım ve minik eller tartolet yapım ile ’annem ile mutfaktayız’ atölyeleri düzenlenecek. Sadece çocuklara yönelik de satranç ve keçe kukla atölyeleri yapılacak.