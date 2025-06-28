Avrupa Birliği Erasmus desteğiyle yürütülen ASSET Projesi’nin final konferansı İzmir’de düzenlendi. Etkinlikte, öğrencilerin çevre bilincini artırmaya yönelik yenilikçi uygulamalar detaylı olarak ele alındı.

Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında yürütülen ASSET Projesi’nin final konferansı, Projenin Türkiye koordinatörü Nilgün Avcı Engüdar’ın yönetiminde Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezi tarafından, İzmir Ticaret Odası Konferans Salonu’nda düzenlendi. Etkinliğe, okul yöneticileri, öğretmenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Avrupa’nın 7 farklı ülkesinden gelen uluslararası proje ortakları katıldı. 12-14 yaş aralığındaki öğrencilere çevre bilinci kazandırmayı ve öğretmenlerin çevre eğitimi konusundaki yeterliliklerini artırmayı hedefleyen projede, disiplinler arası bir yaklaşımla sürdürülebilir çevre eğitimi uygulamaları ele alındı. Proje süresince gerçekleştirilen öğretmen eğitimleri, öğrenci etkinlikleri ve yerel uygulamalar sayesinde çevre eğitimine yenilikçi ve etkili katkılar sağlandı. Programın sonunda ise tüm katılımcılara sertifikaları takdim edildi.