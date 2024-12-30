Assan Alüminyum ‘Fabrikada Sanat’ projesi kapsamında bu yıl da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerine destek verdi. Proje kapsamında ortaya çıkan eserler, şirketin Tuzla’daki üretim tesislerinde sergilendi.

Türkiye yassı alüminyum sektörünün önde gelenlerinden Assan Alüminyum, 5’inci kez gerçekleştirdiği ‘Fabrikada Sanat’ projesi kapsamında, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin eser üretme süreçlerine destek vermeye devam ediyor. İş birliği kapsamında genç ressam adaylarına gerekli malzemeleri sağlayan şirket, daha sonra düzenlenen atölye çalışmasında ortaya çıkan eserleri satın alarak, üretim tesislerinde ve ofislerinde sergiliyor.

‘Fabrikada Sanat’ sergisi bu yıl, Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı ve Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör’ün katılımıyla Tuzla’daki üretim tesislerinde açıldı. Şirket proje kapsamında, geleceğin ressamlarını desteklemenin yanı sıra üretim tesislerindeki çalışanları için de sanat dolu bir ortam oluşturdu.

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Assan Alüminyum’da tüm faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde ele alıyoruz. Hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerinde de bu yaklaşımı benimsiyoruz. ‘Fabrikada Sanat’ projesiyle sanata ve genç sanatçılarımıza destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Proje kapsamında ortaya çıkan eserler sayesinde sanatı hem ofislerimize hem de üretim tesislerimize taşıyarak çalışanlarımıza da keyifli bir ortam oluşturuyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de sosyal sürdürülebilirlik alanında topluma katkı sunmayı sürdüreceğiz” dedi.

Tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu şekilde yöneten şirket, gerçekleştirdiği projelerle sosyal sürdürülebilirlik alanında sunduğu katkıları devam ettirmeyi amaçlıyor.