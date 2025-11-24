Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), 'Asrın Felaketi'nin de gösterdiği gibi arama kurtarma çalışmalarının kritik önemi nedeniyle kendi arama kurtarma ekibini oluşturdu.

DKMP bünyesinde gönüllü personellerden oluşan arama kurtarma ekibi kuruldu. Başta deprem ve sel olmak üzere afet durumlarında etkin şekilde görev almak amacıyla oluşturulan ekip, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle gerekli eğitimlerini almaya başladı.

İlk aşama tamamlandı

Genel Müdürlük çalışanlarından oluşan 27 kişilik ekip, afet anlarında doğru ve güvenli müdahale yöntemlerinin öğretildiği 'Enkazda Arama ve Kurtarma Eğitimi'ne katılarak ilk aşama eğitimlerini tamamladı. Ankara'da gerçekleştirilen eğitimde personele; afet sonrası yıkıntı alanlarına güvenli giriş teknikleri, arama-kurtarma ekipmanlarının doğru kullanımı, enkaz altında kalan kişilere ulaşım yöntemleri, olay yeri yönetimi, ekip koordinasyonu ve saha güvenliği gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

AFAD standartlarında eğitim

Eğitim kapsamında ayrıca AFAD standartlarında teknik arama yöntemleri, işaretleme sistemi, köpekli arama ekipleriyle koordinasyon ve ağır enkazlar da çalışma prensipleri üzerine birebir uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. AFAD ekipleri tarafından verilen eğitimlerin ardından yapılan değerlendirmelerde, katılımcı personelin arama-kurtarma süreçlerine ilişkin bilgi ve beceri düzeylerinin önemli ölçüde güçlendiği gözlendi.

'Ekibimiz afet durumlarında aktif görev alabilecek'

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, geçmişte yaşanan deprem ve sel felaketlerinin yanı sıra 6 Şubat'ta meydana gelen 'Asrın Felaketi'nin de arama kurtarma çalışmalarının hayati önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Kurulan arama kurtarma ekibinin gerekli eğitim süreçlerini tamamlamasının ardından AFAD Başkanlığı tarafından akredite edileceğini dile getiren Çokçetin, 'Akreditasyon sürecinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün afet yönetimi alanındaki kurumsal kapasitesi güçlendirilmiş olacak ve ekibimiz afet durumlarında aktif görev alabilecek' ifadelerini kullandı.