Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Artık sadece üretmek yetmiyor, daha akıllı, daha temiz ve daha verimli üretmek gerekiyor. Dünya artık sadece ne kadar ürettiğimizle değil, nasıl ürettiğimizle ilgileniyor" dedi.

ASO ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliğiyle ASO Zafer Çağlayan Meclis Salonu’nda ‘KOBİ’ler için Destek ve Dönüşüm Programları’ bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantının açılışında konuşan Ardıç, Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 ile üretim sistemlerinin köklü bir dönüşümden geçtiğini belirtti.

Veriye dayalı, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu döngüsel üretim modellerinin Türk sanayisinin rekabet gücünü belirleyen en temel faktörler haline geldiğini dile getiren Ardıç, "Artık sadece üretmek yetmiyor, daha akıllı, daha temiz ve daha verimli üretmek gerekiyor. Dünya artık sadece ne kadar ürettiğimizle değil, nasıl ürettiğimizle ilgileniyor. Enerji tüketiminden ham madde kullanımına, atık yönetiminden tedarik zincirine kadar her adımda sürdürülebilirlik ölçülüyor" diye konuştu.

İkiz dönüşümün tüm dünyayı etkisi altına aldığına dikkati çeken Ardıç, "Enerji izleme sistemleri, akıllı üretim teknolojileri, atık geri kazanım çözümleri ve karbon izleme yazılımları gibi birçok temel altyapı unsurunun sanayimize entegre edilmesi, kritik önemdedir. KOSGEB başta olmak üzere destek kuruluşlarımızın ulusal politikalar doğrultusunda bu dönüşümü etkin bir şekilde desteklemesi ve yönlendirmesi, reel sektörün temel beklentisidir" şeklinde konuştu.

"Son dönemde yapılan bir çalışmaya göre çalışan başına katma değer artışında Türkiye’nin performansı, maalesef dünya ortalamasının gerisinde kalmıştır. 2003-2017 döneminde Türk sanayisinde çalışan başına katma değer yıllık ortalama yüzde 3,25 artarken, 2017-2023 döneminde yüzde 0,35 oranında bir verimlilik kaybı yaşanmıştır. Oysa bizimle aynı gelir grubundaki ülkelerde bu oran 2003-2017 arasında yüzde 4,25, 2017-2023 döneminde ise yüzde 2,47 artış seviyesindedir. Dünya genelinde bir yavaşlama var, ama Türkiye bu yavaşlamayı çok daha sert yaşıyor; verimlilik artışından verimlilik kaybına geçiyoruz. Yani üretim yapıyoruz, ama her geçen yıl daha az katma değer üretiyoruz. Artık rakiplerimizle fiyat üzerinden değil, verimlilik üzerinden rekabet etmemiz gerekiyor. Verimlilik odaklı teşvik sistemine geçmemiz, KOBİ’lerimizin dijital dönüşümünü hızlandırmamız, Ar-Ge’ye dayalı üretimi yaygınlaştırmamız, yüksek katma değerli sanayi yatırımlarını önceliklendirmemiz gerekiyor."

Türkiye’nin Dünya Rekabet Edebilirlik Endeksi’nde 2021 yılında 51. sırada iken, 4 yılda 15 basamak gerileyerek 2025 yılında 69 ülke arasında 66. sırada yer aldığının altını çizen Ardıç, "Bu tablo, rekabet gücümüzde ciddi bir zayıflama yaşandığını ve yapısal bir rekabet sorunumuzun bulunduğunu açıkça göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ilk olan ASO Model Fabrika’nın hem Ankara’daki hem de diğer illerdeki firmaların verimliliğini artırmaya yönelik önemli bir işlev gördüğünü anlatan Ardıç, "Öğren Dönüş Programı başta olmak üzere farklı ürünlerle işletmelerimize destek olmak için gayret sarf ediyoruz. KOSGEB’in bu konuda sağlayacağı özel desteğin, bu sürecin daha fazla firmamıza yayılması ve verimlilik odaklı yaklaşımların sanayimizin genelinde kabul görmesi açısından kritik önemde olduğunu değerlendiriyorum" dedi.

"Dijital ve yeşil dönüşüm farkındalığını artırmak için girişimlerimizi sürdürüyoruz"

ASO olarak ikiz dönüşüm ve verimlilik artışını birlikte yürütmeyi sanayinin geleceği için stratejik bir öncelik olarak gördüklerini anlatan Ardıç, "Sanayicilerimizin dijital yetkinliklerini geliştirmek, karbon yönetimi konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak, yerli yeşil teknoloji çözümlerine erişimini kolaylaştırmak için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca üniversiteler, teknoparklar ve Ar-Ge merkezleriyle iş birliği içinde dijital ve yeşil dönüşüm farkındalığını artırmak için girişimlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

ASO olarak bu dönüşümü sadece izleyen değil, aktif olarak yönlendiren bir pozisyonda olmayı önemsediklerini belirten Ardıç, sözlerini şöyle tamamladı:

"TÜBİTAK ve KOSGEB iş birliği ile desteklenen Yeşil İnovasyon Mentorluk programıyla firmalarımızın üretimlerinin çevreye duyarlılığını ve yenilik yönetim kapasitesini ölçüyoruz; eksikleri noktasında öneriler sunan iki ayrı rapor hazırlıyoruz. Üyelerimizin KOSGEB ve TÜBİTAK gibi destek kuruluşlarımızın programlarından azami ölçüde yararlanabilmesi için teknik bilgilendirme ve proje geliştirme çalışmaları sürdürüyoruz, konusunda tecrübeli uzmanlarımız aracılığıyla ücretsiz yönlendirme ve danışmanlık hizmeti veriyoruz."

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ise, konuşmasında kurumun yeni dönem vizyonunu paylaşarak, sanayisi gelişmiş illerden başlayarak tüm ülke genelinde ‘Destek ve Dönüşüm’ bilgilendirme toplantılarını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. İbrahimcioğlu, KOSGEB’in 2028 yılına kadar uzanan stratejik planı ve hedeflerinin paylaşıldığı bu toplantılarda yeni dönem KOSGEB stratejisi olarak belirlenen ‘destekle ve dönüştür’ yaklaşımı doğrultusunda yeniden yapılandırılan destek programlarına ilişkin detayları aktardı. "KOSGEB olarak vizyonumuzu ‘yalın, erişilebilir ve dijital bir kurum olmak’ üzerine inşa ettik" diyen İbrahimcioğlu, destek mekanizmalarını yalnızca kuruluş aşamasında değil, işletmelerin büyüme ve küresel ölçekte gelişim süreçlerinde de yanlarında olacak şekilde tasarladıklarını vurguladı.

Toplantıya ASO Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Osmanbeyoğlu ile Halit Erol, KOSGEB Başkan Yardımcısı İmran Gezinti, ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Cansız, Genel Sekreter Yardımcıları Oktay Yaman ve Dr. Ahmet Dinçer ile çok sayıda ASO Meclis ve Komite üyesi sanayici katıldı.