Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, 'Bugün güçlü olan; öğrenen, uyum sağlayan, doğru ortaklıklar kuran, teknolojiyi işin merkezine alan ve değişimi zamanında okuyandır' dedi.

ASO ev sahipliğinde, Gelecek Nesil Sanayiciler Derneği (GENAD) tarafından, 'İş Dünyası Sempozyumu' gerçekleştirildi. ASO Başkanı Seyit Ardıç burada yaptığı açılış konuşmasında, gerçekleştirilen sempozyum ile sanayinin dününü, bugününü ve yarınını aynı salonda buluşturduklarını belirtti.

Değişimin artık hayatın kendisine dönüştüğünü dile getiren Ardıç, 'Teknoloji değişiyor. Üretim modelleri, tüketici davranışları, rekabetin doğası, iş yapma biçimleri, tedarik zincirleri değişiyor. Şirketlerin yönetilme biçimi de değişiyor. Böyle bir dönemde yalnızca geçmişte işe yarayan yöntemlere yaslanarak gelecekte başarılı olmak mümkün değil. Çünkü artık başarı; değişimi okuyabilenlerin, yeniliği zamanında fark edenlerin, belirsizlikler içinde fırsat üretebilenlerin ve cesaretle adım atabilenlerin olacak. Bu nedenle artık yeni kuşak sanayicilerimizin görevi sadece mevcut yapıyı korumak değildir. Onların görevi, mevcut yapıyı yeni dönemin şartlarına göre güçlendirmek, geliştirmek ve gerektiğinde yeniden yorumlamaktır' ifadelerini kullandı.

Bugün rekabet şartlarının eskiye göre çok farklı olduğunu anlatan Ardıç, 'Pazar aynı pazar değil. Müşteri aynı müşteri değil. Rakip aynı rakip değil. Teknoloji ise bambaşka ve hızla değişiyor. Dolayısıyla aynı zihniyetle, aynı refleksle, aynı iş yapma biçimiyle uzun süre devam etmek de mümkün değildir' diye konuştu.

Girişimciliğin artık 'sıfırdan şirket kurmak' olmadığını söyleyen Ardıç, 'Bugün aile şirketlerinin içinde yenilik üretmek de girişimciliktir. Dijitalleştirmek, veriyi karar süreçlerine taşımak, yeni bir pazara açılmak da girişimciliktir. Yani bugünün genç sanayicisi sadece üretimi devam ettiren değil, şirketin yenilenme kapasitesini büyüten kişidir' dedi.

'Bugün güçlü olan, teknolojiyi işin merkezine alan ve değişimi zamanında okuyandır'

Geçmişin emeğini geleceğin imkanlarıyla buluşturulması gerektiğine dikkati çeken Ardıç, 'Yapay zekadan veri temelli üretime, otomasyondan sürdürülebilirlik baskısına, tedarik zinciri risklerinden müşteri taleplerindeki dönüşüme kadar uzanan geniş bir alanda artık ezberler bozuluyor. Eskiden güçlü olan yalnızca çok üretendi. Bugün güçlü olan; öğrenen, uyum sağlayan, doğru ortaklıklar kuran, teknolojiyi işin merkezine alan ve değişimi zamanında okuyandır' şeklinde konuştu.

'Arzumuz, genç sanayicilerimizin ülkemizin sanayi hikayesine yeni bir sayfa ekleyen aktörler haline gelmesidir'

Ardıç, kuşak değişiminin sadece bir yaş meselesi değil, aynı zamanda bir zihniyet meselesi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Bizim arzumuz, genç kuşak sanayicilerimizin sadece hazır yapıları devralan kişiler olarak kalmaması; şirketlerine yeni alanlar açan, kurumsal kapasiteyi büyüten, teknolojik dönüşümü yöneten, markalaşmayı güçlendiren, küresel rekabeti okuyabilen ve ülkemizin sanayi hikayesine yeni bir sayfa ekleyen aktörler haline gelmesidir. Ayrıca genç kadın sanayicilerimizin bu süreçte daha görünür, daha etkin ve daha güçlü biçimde yer almasını da son derece kıymetli buluyorum. Çünkü kadının güçlü olmadığı, gencin söz sahibi olmadığı, yeni fikrin desteklenmediği bir kalkınma modeli eksik kalır.'