AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Aslanapa’da yapılması planlanan Toros Gaz Dağıtım İstasyonu’nun kurulumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Erenler, birlikte yaptığı incelemelerde, milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, ilçe başkanı Zeki Öztürk ve belediye başkanı Necati Kulik ile Toros Gaz İşletme Müdürleri Muammer Ay, Erman Öztopaç ve Barış Çalık’tan istasyonun kurulumu ve faaliyete geçiş süreci hakkında bilgi aldı. Erenler, Kütahya’nın dört bir yanına doğalgaz hizmetinin ulaştırılması amacıyla çalışmaların kesintisiz sürdüğünü vurguladı. Erenler, Kütahya’nın gelişimi için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, "Biz AK Partiyiz. Umudun, icraatın ve geleceğin adıyız" dedi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Aslanapa Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımı devam eden TOKİ sosyal konut projesine de dikkat çekti. Bu projeyle 122 konut ve 8 dükkân inşaatının tamamlanmasının ardından hemşehrilerinin konut ihtiyacının karşılanacağı ve sosyal yaşamın iyileştirileceği belirtilen açıklamada, ekonomik kalkınmaya da katkı sağlanacağı ifade edildi.

Erenler, ilçedeki sosyal ve ekonomik yapının güçlendirileceği ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılacağına da değindi. AK Parti’nin Kütahya’nın her köşesine eser ve hizmet siyasetiyle katkı sunduğunu belirten Erenler, "Kütahya’mız modernleşmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

Başkan Erenler ve AK Parti heyeti, Aslanapa Belediye Başkanı Necati Kulik’i de ziyaret ederek ilçedeki projeleri ve halkın taleplerini görüştü. Erenler, Başkan Kulik’e misafirperverliği için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Erenler, "İlçemizi daha modern ve yaşanabilir bir hale getirmek için durmak yok, çalışmaya devam" diyerek sözlerini tamamladı.