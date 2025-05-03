Kütahya’nın Aslanapa Belediye Başkanı Necati Kulik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Teknofest’e katıldıklarını ve burada ilçenin öğretmenleri ile öğrencileriyle birlikte yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu açıkladı.

Başkan Kulik yaptığı açıklamada, "Gireği Ovası’nın bereketli topraklarında yetişen bu pırıl pırıl gençlerle bilim ve teknoloji dolu bir yolculukta yan yana olmaktan onur duydum" dedi.

Teknofest ziyaretinin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı makamında ziyaret ettiklerini belirten Kulik, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ilçemize özgü hediyemizi takdim ettik. Nazik kabulü ve misafirperverliği için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlerin vizyonuna ve öğretmenlerin emeğine inandıklarını vurgulayan Başkan Kulik, yarınlar için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.