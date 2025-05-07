Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu; Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık’ın katıldığı programda otizmli Buğra İbrahim Yalçın’ın askerlik hayali gerçeğe dönüştü.

Vali Hamza Aydoğdu’nun bir okul ziyaretinde Elif Büşra Yalçın’ın otizmli olan abisi Buğra İbrahim Yalçın’ın askerlik hayalini gerçekleştirmek için Validen istekte bulunması üzerine Vali Aydoğdu’nun talimatıyla Erzincan İl Jandarma Komutanlığında bir günlüğüne askerlik deneyimi yaşayan Buğra, unutulmaz anlar yaşadı.

Askeri üniforma giydirilen Buğra’ya İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen programda temel askeri eğitim ve faaliyetler hakkında bilgiler verildi. Komutanlar ve askerler eşliğinde birliğe katılan genç, hayalini kurduğu askerlik atmosferini yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Buğra’nın mutluluğu gözlerinden okunurken ailesi de bu özel anlara tanıklık etmenin gururunu yaşadı.

Vali Hamza Aydoğdu, "Buğra’nın hayalini gerçekleştirmek büyük bir mutluluk. Onun sevincine ortak olmak, hayalini yaşadığını görmek bizleri de duygulandırdı." dedi.

Program sonunda Buğra’ya Vali Hamza Aydoğdu tarafından katılım belgesi ve hediyeler takdim edilirken Buğra İbrahim Yalçın, duygularını "Çok mutluyum, hayalim gerçek oldu" sözleriyle ifade etti.