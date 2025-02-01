Sinop’ta erlere yönelik düzenlenen seminerde, sağlıklı bir evlilik için bilgi verildi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Sinop İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde askerlik görevini yerine getiren erlere yönelik "Evlilik Öncesi Süreçler" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Eğitim kapsamında, evlilik öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar, sağlıklı iletişim, aile içi sorumluluklar ve karşılaşılabilecek muhtemel durumlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen sunumda, bilinçli evliliğin toplum yapısına katkı sağladığı vurgulanırken, askerlerin konuya ilgisi dikkat çekti.