Sahne Tozu Tiyatrosu’nda Aşk Listesi adlı oyunun ilk gösterimi yapıldı. Yönetmenliğini yaptığı oyunun izleyiciden beğeni topladığını belirten Çağlar İşgören, "Keşke bu oyundaki gibi bir liste olsa herkes gönlüne göre o listeden istediği kişiyle mutlu huzurlu bir ömür sürse" dedi.

Avrupa’nın en büyük özel tiyatrosu olma unvanına sahip Sahne Tozu Tiyatrosu, ‘Aşk Listesi’ adlı oyunla dün İzmirli seyircilerle buluştu. Yönetmenliğini Çağlar İşgören’in yaptığı oyun, Sahne Tozu Tiyatrosu bünyesinde bulunan Actor Club oyuncuları tarafından sahnelendi. Oyunun yardımcı yönetmenliğini ise Duygu Asker Aksoy yaptı. İlk gösteriminde seyircinin büyük ilgisiyle karşılanan oyun, kahkaha dolu sahneleriyle unutulmaz anlar yaşattı. Oyunun metin açısından çok zengin olduğunu belirten yönetmen İşgören, "Son dönemlerimde yönetmenlik hayatımın sıralamasına bakacak olursam üst seviyelere çıkmayı başarmış bir oyun. Büyük bir heyecan duyuyoruz. Sahne Tozu Tiyatrosu’nun birçok oyunu gibi bunun da kapalı gişe olabileceğini ümit ediyoruz. Şimdiden bir şey söylemek pek zor ama baktığımız zaman arkadaşlarımla birlikte bu heyecanı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Keşke ‘Aşk Listesi’ hayatımızda olsa"

Yaşanan sürecin tiyatrocular için çok heyecan verici olduğunu vurgulayan İşgören, "Hem kişisel dağarcığıma hem de Sahne Tozu Tiyatrosu repertuvarına bir oyun daha kazandırdım. Bugün o yüzden çok heyecanlıyım. Çünkü oyuna 5 hafta kadar zaman ayırıyorsunuz. Sonuç olarak bir eseri bütün halde seyirciye sunuyorsunuz. Seyirciden gelecek olan tepkiler bizim için çok önemli. Çünkü o sürecin sonunda, o finalde işin meyvelerini toplayacağız. Bu da seyirciden gelecek olan olumlu reaksiyonlar olmuş olacak. Keşke bu oyundaki gibi bir liste olsa herkes gönlüne göre o listeden istediği kişiyle mutlu huzurlu bir ömür sürse" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Bu hafta boyunca Sahne Tozu Tiyatrosu’nda tiyatroseverleri dopdolu bir program bekliyor. ‘Aşk Listesi’nin yanı sıra ‘Başroldeki Kadınlar’, ‘Yunus Emre’ ve ‘Yedi Kocalı Hürmüz’ oyunları da sahnelenecek. Her akşam farklı bir oyunun sahneleneceği bu özel hafta boyunca izleyiciler, birbirinden keyifli oyunlarla buluşacak.